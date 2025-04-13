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Рекордсмен и бывший чемпион Bellator с поражения дебютировал в UFC

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Бойцы ММА Яир Родригес и Патрисио "Питбуль" Фрейре
Яир Родригес и Патрисио "Питбуль" Фрейре. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Патрисио "Питбуль" Фрейре уступил мексиканцу Яиру Родригесу на турнире UFC 314, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках основного карда шоу. Перед боем Родригес занимал пятое место в рейтинге полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), для Фрейре это был дебют в UFC.

Поединок продлился все три раунда. В заключительном отрезке Родригес смог потрясти оппонента, но не оформил досрочную победу. В итоге все три судьи признали мексиканца сильнейшим со счетом 30:27.

32-летний Родригес прервал серию из двух поражений. Всего в ММА он выиграл 20 боев и уступил пяти, еще один его поединок остался без результата.

На счету 37-летнего Фрейре теперь 36 побед при восьми поражениях. Бой с Родригесом стал для него первым после ухода из Bellator, где бразилец ранее был чемпионом в легкой и полулегкой весовых категориях, а также установил рекорды по числу поединков (30), побед (24) и финишей (15).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2235311-rekordsmen-i-byvshiy-chempion-bellator-s-porazheniya-debyutiroval-v-ufc/