"Самый тупой в мире": скандального бойца UFC "задушили" на глазах у Трампа

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Джин Силва одержал досрочную победу над американцем Брайсом Митчеллом на турнире UFC 314, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились в основном карде шоу в Майами. Перед боем Митчелл был 13-м номером полулегкого дивизиона (до 65,8 кг), Силва не входил в рейтинг весовой категории.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Бразилец владел инициативой в стойке и контратаковал в партере, когда американец проводил успешные тейкдауны. Во втором раунде в одном из эпизодов в борьбе Силва оформил удушающий прием, заставив оппонента сдаться.

После остановки боя бразилец эмоционально отпраздновал победу и обратился к президенту США Дональду Трампу, который наблюдал за турниром в компании бизнесмена Илона Маска и главы UFC Даны Уайта.

Всего на счету 28-летнего Силвы теперь 16 побед при двух поражениях в ММА. Он выиграл 13-й бой подряд.

В активе 30-летнего Митчелла 17 побед при трех поражениях. Отметим, что он несколько раз попадал в скандалы из-за своих высказываний и публичного поведения. В частности, в январе Уайт назвал американца "вероятно, самым тупым человеком в мире" после его слов об Адольфе Гитлере и Холокосте.

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