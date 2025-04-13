Бойца UFC, сменившего Украину на Россию, нокаутировали в первом раунде

Американский боец смешанного стиля (ММА) Доминик Рейес одержал досрочную победу над представителем России Никитой Крыловым на турнире UFC 314, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены сошлись в основном карде шоу в Майами (штат Флорида, США). Перед боем Крылов занимал восьмое место в рейтинге полутяжелого дивизиона (до 93 кг), Рейес — 11-е.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился в первом. Соперники конкурировали в стойке, и на третьей минуте боя Крылов ринулся в очередную атаку. Однако Рейес отправил оппонента на настил встречным ударом левой рукой в голову. Затем американец провел добивание, а рефери зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, 35-летний Рейес досрочно выиграл третий подряд бой. Всего в его активе 15 побед при четырех поражениях.

Крылов же прервал серию из трех выигранных поединков. Теперь на его счету 30 побед при десяти поражениях. Отметим, что 33-летний боец родился в Луганской области и большую часть карьеры представлял Украину, однако теперь выходит на поединки под российским флагом. Перед противостоянием с Рейесом он пропустил более двух лет из-за травм и восстановления.

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