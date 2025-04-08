Поцеловал и имитировал половой акт: громким скандалом завершился главный бой турнира по ММА (видео)

Громким скандалом завершился главный поединок Octagon 69 в Дортмунде - один из бойцов унизил оппонента после удушающего приема, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ua.

В октагоне встретились 23-летний немецкий боец Макс Хольцер и его 30-летний соотечественник Дениз Ильбай.

Как пишет издание, соперники дрались в течение трех изнурительных раундов, а в четвертом Хольцер поймал своего соперника на удушающий прием хватом сзади. Ильбаю ничего не оставалось, как сдаться.

"И все бы ничего, но победитель сразу после этого отличился непристойным поведением. Он поцеловал Дениза в затылок, схватил его за талию и сымитировал половой акт.

Ильбай очень разозлился таким поступком своего визави, набросился на Хольцера с кулаками и выбросил того за пределы октагона, где драка продолжилась", - говорится в материале.

Несмотря на неспортивное поведение, победа осталась за Хольцером - он продолжил свою беспроигрышную серию до 11 боев (11-0).

Ильбай в свою очередь потерпел второе поражение, но на его счету в ММА 8 побед.

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