Боец из Казахстана потренировался с чемпионом UFC и угостил его шоколадом (видео)

Казахстанский боец Диас Еренгаипов провел совместную тренировку с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Также файтер угостил звезду самой крупной ММА-лиги шоколадом, передает NUR.KZ.

Кадры с тренировки опубликовал Instagram-паблик "Спорт Шредингера". Бойцы тренировались в известном зале Syndicate MMA.

29-летний Диас, который выступает в наилегчайшем весе, оттачивал свое мастерство с Двалишвили.

А на странице казахстанского бойца в Instagram появилось видео, на котором он угощает чемпиона казахстанским шоколадом и просит передать привет его родному Экибастузу.

Также Двалишвили оценил вкус казахстанского шоколада - ему очень понравилось.

По данным fighttime, Диас Еренгаипов свой последний бой провел в лиге Brave - 13 декабря 2024 года победил Марчиано Феррейру единогласным решением судей. В настоящий момент имеет рекорд 12 побед 3 поражения.

На официальном сайте UFC говорится, что Мераб Двалишвили является чемпионом лиги в легчайшем весе с рекордом 19 побед 4 поражения. Идет на серии из 12 побед - длиннейшей за всю историю дивизиона. В последнем бою одолел Умара Нурмагомедова, а до этого завоевал пояс в бою с Шоном О'Мэлли.