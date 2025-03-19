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Боец из Казахстана потренировался с чемпионом UFC и угостил его шоколадом (видео)

Опубликовано:

Диас Еренгаипов и Мераб Двалишвили
Диас Еренгаипов и Мераб Двалишвили. Кадр из видео: instagram.com/sportilinet

Казахстанский боец Диас Еренгаипов провел совместную тренировку с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Также файтер угостил звезду самой крупной ММА-лиги шоколадом, передает NUR.KZ.

Кадры с тренировки опубликовал Instagram-паблик "Спорт Шредингера". Бойцы тренировались в известном зале Syndicate MMA.

29-летний Диас, который выступает в наилегчайшем весе, оттачивал свое мастерство с Двалишвили.

А на странице казахстанского бойца в Instagram появилось видео, на котором он угощает чемпиона казахстанским шоколадом и просит передать привет его родному Экибастузу.

Также Двалишвили оценил вкус казахстанского шоколада - ему очень понравилось.

По данным fighttime, Диас Еренгаипов свой последний бой провел в лиге Brave - 13 декабря 2024 года победил Марчиано Феррейру единогласным решением судей. В настоящий момент имеет рекорд 12 побед 3 поражения.

На официальном сайте UFC говорится, что Мераб Двалишвили является чемпионом лиги в легчайшем весе с рекордом 19 побед 4 поражения. Идет на серии из 12 побед - длиннейшей за всю историю дивизиона. В последнем бою одолел Умара Нурмагомедова, а до этого завоевал пояс в бою с Шоном О'Мэлли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2229213-boec-iz-kazahstana-potrenirovalsya-s-chempionom-ufc-i-ugostil-ego-shokoladom-video/