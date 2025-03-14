Непобежденный казахстанец провалил взвешивание перед дебютом в UFC и получил штраф

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Дияр Нургожай провалил взвешивание перед дебютным поединком в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

У спортсмена запланирован бой против бразильца Брендсона Рибейро на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе, который состоится в ночь на 16 марта по казахстанскому времени.

Поединок должен был пройти в рамках полутяжелого веса (до 93 кг), однако Нургожай не уложился в нужный лимит. На официальном взвешивании он показал почти 95,5 кг.

В промоушене оставили бой в силе, но оштрафовали казахстанца на 25% от гонорара. Эта сумма будет дополнительно выплачена его сопернику, который уложился в лимит.

Кроме того, Нургожай и Рибейро провели дуэль взглядов перед очным поединком. Напомним, для казахстанца это будет дебют в UFC, куда он попал через Претендентскую серию Даны Уайта. Ранее Нургожай выиграл все десять боев в профессиональных ММА.

Стоит отметить, что в силе осталось и главное событие предстоящего турнира. Итальянец Марвин Веттори и грузин Роман Долидзе успешно прошли взвешивание. Они проведут реванш в рамках среднего дивизиона, в рейтинге которого занимают восьмое и 12-е места соответственно.

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