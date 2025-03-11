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UFC изменил рейтинг лучших бойцов после победы Анкалаева над Перейрой

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Российский боец ММА Магомед Анкалаев
Магомед Анкалаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте обновил мужской и женский рейтинги лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, передает NUR.KZ.

Изменения произошли по итогам турнира UFC 313, который прошел в конце прошлой недели. В главном событии вечера россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и забрал пояс в полутяжелом весе.

Благодаря своему триумфу новый чемпион дебютировал в сводном мужском рейтинге и сразу занял шестое место. Перейра опустился на пять строчек и стал восьмым.

Из-за падения бразильца на одну позицию улучшилось положение грузин Илии Топурии и Мераба Двалишвили, а также южноафриканца Дрикуса дю Плесси, которые теперь занимают места с третьего по пятое. Возглавляет мужской рейтинг по-прежнему россиянин Ислам Махачев, за ним идет американец Джон Джонс. Лучшей среди женщин остается представительница Кыргызстана Валентина Шевченко.

Что касается казахстанцев, то Шавкат Рахмонов сохранил второе место в рейтинге полусреднего дивизиона. Асу Алмабаев идет девятым в наилегчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2227137-ufc-izmenil-reyting-luchshih-boycov-posle-pobedy-ankalaeva-nad-pereyroy/