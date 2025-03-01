Асу Алмабаев против Манеля Капе: во сколько бой, трансляция UFC

Ранним утром 2 марта по времени Астаны казахстанец Асу Алмабаев проведет очередной поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии "Зульфикара" с португальцем Манелем Капе.

Во сколько начнется бой?

Алмабаев станет первым казахстанцем, который возглавит турнир UFC. Его поединок с Капе закроет кард шоу серии Fight Night и начнется в воскресенье около 07:00 по времени Астаны.

Сам турнир примет домашняя арена промоушена "UFC Apex" в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу начнется в 02:30 по казахстанскому времени.

Где смотреть бой?

На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Алмабаева и Капе предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.

Какие правила боя?

Соперники сойдутся в рамках наилегчайшего веса (до 57 кг). В рейтинге UFC этого дивизиона Алмабаев занимает восьмое место, Капе идет шестым.

Как главное событие вечера данный поединок рассчитан на пять раундов по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.

Какие результаты у Алмабаева и Капе?

Казахстанец выступает в UFC с 2023 года и выиграл все четыре боя под эгидой промоушена. На данный момент Алмабаев идет на серии из 17 побед. Всего за карьеру он выиграл 21 поединок (три нокаута и девять сабмишенов) при двух поражениях.

У Капе больший опыт в UFC. Под эгидой промоушена он выиграл пять раз и уступил трижды. Всего в ММА португалец одержал 20 побед (12 нокаутов и пять сабмишенов) при семи поражениях.

Кто еще выступит на турнире UFC Fight Night 253?

Соглавным событием вечера назначен бой в среднем весе (до 83,9 кг) между американцами Коди Брандэйджем и Джулианом Маркесом. Еще один представитель США Чарльз Джонсон станет единственным спортсменом в карде из топ-15, помимо Алмабаева и Капе. Американцу предстоит открывать турнир поединком в наилегчайшем весе против узбекистанца Рамазана Темирова.

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