Казахстанского бойца Даурена Ермекова нокаутировали в чемпионском поединке в российской лиге

Боец смешанного стиля (ММА) Даурен Ермеков, представляющий Казахстан, уступил в чемпионском поединке промоушена "Наше Дело", передает корреспондент NUR.KZ.

Российская лига провела 87-й номерной турнир в Казани. Кард возглавил бой Ермекова с Дмитрием Арышевым в среднем весе (до 83,9 кг). Россиянин защищал пояс, который получил благодаря победе над казахстанцем в августе прошлого года.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился уже в первом. Ермеков завладел преимуществом и смог потрясти соперника, однако Арышев выбрался из кризисной ситуации. Затем уже россиянин занял доминирующую позицию и начал наносить безответные удары. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Ермеков покинул клетку до официального объявления результата. Теперь на счету 36-летнего казахстанца 15 побед при шести поражениях.

Арышев впервые защитил пояс лиги "Наше Дело". За карьеру в ММА 31-летний россиянин одержал 17 побед при восьми поражениях.

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