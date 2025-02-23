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Друг Шавката Рахмонова потерпел второе подряд поражение в UFC

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Американский боец MMA Брендан Аллен
Брендан Аллен. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Брендан Аллен уступил своему соотечественнику Энтони Эрнандесу на турнире UFC в Сиэтле, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием вечера. Перед поединком Аллен занимал девятое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), Эрнандес — 12-е.

Бой продлился все три раунда и прошел преимущественно в партере. В итоге Эрнандес одержал победу единогласным решением судей, все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Ранее соперники уже встречались в январе 2018 года. Тогда Эрнандес также победил единогласным решением судей и стал чемпионом LFA в среднем весе.

Теперь на счету 31-летнего американца 14 выигранных боев при двух поражениях и одном поединке без результата.

Аллен уступил второй раз подряд. В его активе 24 победы при семи поражениях. Напомним, 29-летнего американца связывают близкие отношения с Шавкатом Рахмоновым. Аллен регулярно появляется на мероприятиях UFC в тымаке — национальном головном уборе, который получил в подарок от казахстанского бойца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2223032-drug-shavkata-rahmonova-poterpel-vtoroe-podryad-porazhenie-v-ufc/