Друг Шавката Рахмонова потерпел второе подряд поражение в UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Брендан Аллен уступил своему соотечественнику Энтони Эрнандесу на турнире UFC в Сиэтле, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием вечера. Перед поединком Аллен занимал девятое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), Эрнандес — 12-е.

Бой продлился все три раунда и прошел преимущественно в партере. В итоге Эрнандес одержал победу единогласным решением судей, все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Ранее соперники уже встречались в январе 2018 года. Тогда Эрнандес также победил единогласным решением судей и стал чемпионом LFA в среднем весе.

Теперь на счету 31-летнего американца 14 выигранных боев при двух поражениях и одном поединке без результата.

Аллен уступил второй раз подряд. В его активе 24 победы при семи поражениях. Напомним, 29-летнего американца связывают близкие отношения с Шавкатом Рахмоновым. Аллен регулярно появляется на мероприятиях UFC в тымаке — национальном головном уборе, который получил в подарок от казахстанского бойца.

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