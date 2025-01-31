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Адесанья против Имавова, Шара Буллет против Пейджа: участники турнира UFC провели дуэли взглядов

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Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Участники турнира UFC Fight Night 250, который пройдет в ближайшую субботу Саудовской Аравии, провели последние дуэли взглядов, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу состоится в Эр-Рияде и начнется 1 февраля в 19:00 по казахстанскому времени.

Возглавит кард поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между нигерийцем Исраэлем Адесаньей и французом Нассурдином Имавовым. На данный момент они занимают второе и пятое места в рейтинге дивизиона соответственно.

В этой же категории пройдет второе по значимости событие вечера. В нем россиянин Шарабутдин Магомедов по прозвищу "Шара Буллет", занимающий 14-е место в рейтинге, встретится с британцем Майклом Пейджем.

В пятницу участники этих поединков успешно прошли официальное взвешивание. Затем они провели церемониальное взвешивание при зрителях, в рамках которого состоялись последние дуэли взглядов. Стердауны прошли без инцидентов и потасовок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2217057-adesanya-protiv-imavova-shara-bullet-protiv-peydzha-uchastniki-turnira-ufc-proveli-dueli-vzglyadov/