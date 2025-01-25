Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Узбекистанский боец довел соперника до потери сознания удушающим приемом (видео)

Опубликовано:

Узбекистанский боец ММА Мирафзал Ахтамов
Мирафзал Ахтамов. Фото: Bellator MMA

Боец смешанного стиля (ММА) Мирафзал Ахтамов, представляющий Узбекистан, одержал яркую досрочную победу на турнире PFL, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде шоу в Дубае. Его соперником в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг) был англичанин Майк Томпсон.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором. После многочисленных атак в стойке Ахтамов завладел преимуществом в партере и смог провести удушающий прием. Томпсон терпел и не стал сигнализировать о сдаче. В итоге англичанин потерял сознание, и судья моментально остановил бой.

Ахтамов остался непобежденным. В его активе теперь девять выигранных поединков при одной ничьей. Минувший бой стал для 31-летнего узбекистанца дебютным в PFL.

Томпсон также впервые выступил в этом промоушене. На счету англичанина теперь семь побед при трех поражениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2215152-uzbekistanskiy-boec-dovel-sopernika-do-poteri-soznaniya-udushayushchim-priemom-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie