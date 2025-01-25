Узбекистанский боец довел соперника до потери сознания удушающим приемом (видео)

Боец смешанного стиля (ММА) Мирафзал Ахтамов, представляющий Узбекистан, одержал яркую досрочную победу на турнире PFL, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде шоу в Дубае. Его соперником в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг) был англичанин Майк Томпсон.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился уже во втором. После многочисленных атак в стойке Ахтамов завладел преимуществом в партере и смог провести удушающий прием. Томпсон терпел и не стал сигнализировать о сдаче. В итоге англичанин потерял сознание, и судья моментально остановил бой.

Ахтамов остался непобежденным. В его активе теперь девять выигранных поединков при одной ничьей. Минувший бой стал для 31-летнего узбекистанца дебютным в PFL.

Томпсон также впервые выступил в этом промоушене. На счету англичанина теперь семь побед при трех поражениях.

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