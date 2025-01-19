Первый осетин в UFC нокаутом выиграл дебютный бой в лиге

Российский боец смешанного стиля (ММА) Азамат Бекоев одержал досрочную победу в дебютном поединке под эгидой промоушена UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Он заменил американца Седрикеса Думаса и на коротком уведомлении побился с другим представителем США Закари Рисом.

Поединок в среднем весе (до 83,9 кг) был рассчитан на три раунда, но завершился уже в первом. Бекоев занял доминирующую позицию в партере и начал обрушивать на соперника серию ударов. Рис перестал защищаться, и в начале четвертой минуты боя рефери остановил противостояние, зафиксировав технический нокаут.

Бекоев выиграл седьмой поединок подряд. Всего в активе 29-летнего россиянина, который стал первым этническим осетином в мужском ростере UFC, теперь 19 побед при трех поражениях.

Рис проиграл второй раз за карьеру и вновь нокаутом. На счету 30-летнего американца осталось восемь побед.

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