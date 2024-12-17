Казахстанский боец потерял позицию в обновленном рейтинге UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев узнал свое новое место в обновленном рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, передает NUR.KZ.

Абсолютный бойцовский чемпионат опубликовал на своем сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях. Казахстанский файтер Асу Алмабаев, выступающий в наилегчайшем весе потерял одну позицию и с седьмого места опустился на восьмое.

Изменения в этом дивизионе произошли из-за португальца Манеля Капе, который одержал победу нокаутом на минувшем турнире UFC. Файтер поднялся сразу на три строчки и теперь занимает шестое место. Чемпионом в этом весе продолжает оставаться бразилец Алехандре Пантожа.

В полусреднем дивизионе, в котором выступает Шавкат Рахмонов также произошли изменения. Американец Хоакин Бакли взлетел с девятого места на шестое, а его побежденный оппонент Колби Ковингтон напротив спустился на девятую строчку.

Рахмонов продолжает удерживать вторую позицию. Чемпионом полусреднего дивизиона остается американо-палестинский файтер Белал Мухаммад.

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