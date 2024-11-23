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Спортсменку госпитализировали на носилках после тяжелейшего нокаута на турнире UFC (видео)

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Бойцы ММА Ши Мин (сверху) и Фен Сяокань
Ши Мин (сверху) и Фен Сяокань. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Жестким нокаутом завершился один из поединков на турнире серии UFC Fight Night в китайском Макао. Проигравшей потребовалась срочная медицинская помощь, передает корреспондент NUR.KZ.

В предварительном карде турнира китаянки Ши Мин и Фен Сяокань встретились в финале шоу "Road to UFC" в женском минимальном весе (до 52,2 кг).

Поединок был рассчитан на три раунда и завершился в начале финального отрезка. Ши нанесла мощный хайкик правой ногой. Спортсменка попала в челюсть и шею соперницы.

Фен упала на канвас в глухой нокаут, а Ши успела нанести несколько добивающих ударов, пока рефери не остановил бой.

После завершения поединка проигравшей потребовалась продолжительная медицинская помощь. Ее голову и шею поместили в специальный фиксатор, после чего Фен вынесли из октагона на носилках. По кадрам трансляции было видно, что китаянка пришла в сознание.

На официальное объявление результата вышла только Ши, которая одержала 16-ю победу в профессиональной карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191539-sportsmenku-gospitalizirovali-na-nosilkah-posle-tyazheleyshego-nokauta-na-turnire-ufc-video/

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