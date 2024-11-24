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Секс-символ MMA выложила откровенные снимки в бикини

Опубликовано:

Пейдж Ванзант
Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant

Экс-боец UFC Пейдж Ванзант поделилась откровенными снимками в бикини - секс-символ ММА порадовала своих фанатов горячими селфи, передает NUR.KZ..

Кадры появились в официальном профиле Пейдж в Instagram.

Ванзант запечатлела себя в зеркало, продемонстрировав пышную грудь и рельефное тело.

На фото экс-файтер предстала в бикини, состоящем из черного бюстгальтера и плавок с леопардовыми завязками и лямками.

"Столько всего существует для улыбки", - подписала она публикацию.

Фанаты не смогли пройти мимо новых фото блондинки.

"Тут определенно есть чему улыбнуться", "Тебе пора в кино", "Сногсшибательная", "Просто безупречная", - писали они.

По информации официального сайта UFC, Пейдж Ванзант родилась 30 марта 1994 года в Орегоне.

В UFC дебютировала после открытия в лиге категории женского минимального веса. В своем первом бою сразилась с Кайлин Курран решением судей.

В 2017 она сменила весовую категорию - поднялась в наилегчайший вес.

За профессиональную карьеру в ММА Ванзант сумела добыть 8 побед и проиграть 5 раз. Последний бой в раках UFC она провела в июле 2020 года - проиграла Аманде Рибас в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2191368-seks-simvol-mma-vylozhila-otkrovennye-snimki-v-bikini/

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