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"Один из самых ожидаемых реваншей в ММА": объявлены подробности следующего боя казахстанца Артема Резникова

Опубликовано:

Артем Резников
Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев высказался о следующем поединке казахстанского файтера смешанного стиля Артема Резникова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт лиги в Instagram.

Напомним, следующий бой казахстанца состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве. Соперником Резникова выступит россиянин Юсуф Раисов. Ранее бойцы встречались в сентябре 2020 года первый поединок завершился победой отечественного спортсмена.

"Поединок между Артемом Резниковым и Юсуфом Раисовым пройдет в формате 5 раундов. Это - один из самых ожидаемых реваншей в индустрии ММА. Их прошлый поединок продлился три раунда и оставил много вопросов. 15 декабря в Москве их ждут пять раундов, которые должны поставить финальную точку", - заявил Бадаев.

Актуальная статистика Резникова в смешанных единоборствах составляет 20 побед и восемь поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2190881-odin-iz-samyh-ozhidaemyh-revanshey-v-mma-obyavleny-podrobnosti-sleduyushchego-boya-kazahstanca-artema-reznikova/

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