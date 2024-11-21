"Один из самых ожидаемых реваншей в ММА": объявлены подробности следующего боя казахстанца Артема Резникова

Вице-президент промоушена АСА Асланбек Бадаев высказался о следующем поединке казахстанского файтера смешанного стиля Артема Резникова, сообщает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт лиги в Instagram.

Напомним, следующий бой казахстанца состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве. Соперником Резникова выступит россиянин Юсуф Раисов. Ранее бойцы встречались в сентябре 2020 года первый поединок завершился победой отечественного спортсмена.

"Поединок между Артемом Резниковым и Юсуфом Раисовым пройдет в формате 5 раундов. Это - один из самых ожидаемых реваншей в индустрии ММА. Их прошлый поединок продлился три раунда и оставил много вопросов. 15 декабря в Москве их ждут пять раундов, которые должны поставить финальную точку", - заявил Бадаев.

Актуальная статистика Резникова в смешанных единоборствах составляет 20 побед и восемь поражений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.