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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут встретиться на чемпионском бое в Дубае

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Фото: Hans Gutknecht/Los Angeles Daily News via Getty Images

Легендарные бойцы смешанных единоборств, выступавшие в UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор могут стать секундантами предстоящего титульного боя Bellator, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru

25 января 2025 года в Дубае (ОАЭ) российский файтер Усман Нурмагомедов подерется с ирландским бойцом Полом Хьюзом за чемпионский пояс в легкой весовой категории в рамках главного события турнира Bellator.

По информации журналиста DovySime MMA, Хабиб станет угловым своего двоюродного брата Нурмагомедова-младшего, а Конор Макгрегор будет поддерживать своего соотечественника Пола Хьюза. Таким образом, бывшие заклятые соперники могут встретиться в одной клетке впервые после совместного боя.

Напомним, в 2018 году Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде в титульном бою UFC в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2190642-habib-nurmagomedov-i-konor-makgregor-mogut-vstretitsya-na-chempionskom-boe-v-dubae/

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