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В Сети появилось видео спарринга Шавката Рахмонова с Иэном Мачадо Гэрри

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Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

На официальном Instagram-аккаунте команды DAR PRO TEAM опубликовано видео совместной тренировки непобежденных бойцов Шавката Рахмонова и Иэна Мачадо Гэрри, передает NUR.KZ.

Напомним, казахстанец встретится с ирландским файтером в рамках со-главного события турнира UFC 310 в Лас-Вегасе, который состоится в ночь с 7 на 8 декабря.

Ранее бойцы совместно тренировались в зале Kill Cliff. Отметим, что там же занимался и бывший чемпион организации в полусреднем весе Камару Усман. Среди причин отказа от поединка с "Номадом" он также называл и работу в одном зале.

Бой Рахмонов – Гэрри станет претендентским. Победитель выступит следующим соперником действующего обладателя чемпионского титула UFC Белала Мухаммада.

Добавим, что спортсмены подходят к бою с безупречной статистикой, оба на данный момент являются непобежденными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2189778-v-seti-poyavilos-video-sparringa-shavkata-rahmonova-s-ienom-machado-gerri/

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