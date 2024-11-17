Джон Джонс, Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер получили бонусы в рамзере 50 тыс. долларов на UFC 309

На официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) опубликованы данные о бонусах, которые получат файтеры по итогам турнира UFC 309, сообщает NUR.KZ.

Напомним, утром 17 ноября арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) завершился номерной турнир UFC 309, в рамках которого в главном событии Джон Джонс провел первую защиту чемпионского титула в тяжелом весе против Стипе Миочича.

В со-главном событии вечера экс-чемпион организации Чарльз Оливейра провел реванш с американцем Майклом Чендлером. Оба бойца стали обладателями бонуса за лучший бой вечера. Оливейра победил Чендлера единогласным решением судей.

Джон Джонс, отправивший Миочича на пенсию, получил бонус за лучшее выступление месяца. Вместе с ним в промоушене также отметили успешные выступления Обана Эллиотта и Рамиза Брахимая.

Стандартные бонусные гонорары от UFC составляют 50 тысяч долларов.

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