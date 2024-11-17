Бывший чемпион UFC Оливейра победил Чендлера в реванше

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра одержал победу над американцем Майклом Чендлером на турнире UFC 309, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов стал соглавным событием шоу, которое прошло в Нью-Йорке (США). Перед турниром Оливейра занимал второе место в рейтинге легкого дивизиона (до 70,3 кг), Чендлер — седьмое.

Бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Бразилец несколько раз потряс оппонента и имел преимущество в партере. В пятом раунде уже Чендлер был близок к победе, однако не смог финишировать соперника.

По итогам поединка Оливейра выиграл единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-45). Теперь на счету бывшего чемпиона UFC 35 побед при 10 поражениях и одном бое без результата.

Чендлер проиграл второй раз подряд. Поединок с Оливейрой стал для него первым за два года. Всего за карьеру в ММА американец одержал 23 победы при 9 поражениях.

Ранее Оливейра и Чендлер уже бились в мае 2021 года. Тогда бразилец победил техническим нокаутом во втором раунде и стал обладателем вакантного пояса UFC.

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