Команда Шавката Рахмонова подтвердила бой с новым соперником на UFC 310

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов проведет поединок против ирландца Йэна Гэрри в главном событии UFC 310, об этом сообщает команда спортсмена на своей странице в Instagram.

Как гласит заявление, непобежденный казахстанец, который занимает третью строчку в рейтинге полусреднего дивизиона проведет бой за временный титул против седьмого номера, ирландского файтера Иэна Гэрри.

Поединок станет главным событием номерного турнира UFC 310. Руководство промоушена пока не комментировала будущий бой, но президент организации Дана Уайт обещал завтра, 16 ноября, сделать официальный анонс по этому событию.

Напомним, изначально Шавкат Рахмонов должен был подраться за титул с чемпионом полусреднего дивизиона Белалом Мухаммадом. Однако оппонент "Номада" подцепил инфекцию в костях на пальцах ноги и не сможет принять бой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.