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Стало известно, кто будет следующим соперником Ислама Махачева в бою за чемпионский титул UFC

Опубликовано:

Российский боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

На официальном Instagram-аккаунте школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова опубликован анонс следующего поединка Ислама Махачева в UFC, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что 33-летний воспитанник школы Нурмагомедова является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории (до 70 килограммов). На счету Махачева уже три защиты титула, следующий поединок станет рекордным для этого дивизиона.

По информации источника, следующим соперником Ислама выступит армянско-российский файтер Арман Царукян. Бойцы ранее встречались в 2019 году, тот поединок стал дебютным для Царукяна в промоушене Даны Уайта.

Сообщается, что бой пройдет в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе 18 января 2025 года. Последние четыре противостояния с участием Махачева становились главными событиями турниров Абсолютного бойцовского чемпионата.

Статус этого боя на данный момент неизвестен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2182947-stalo-izvestno-kto-budet-sleduyushchim-sopernikom-islama-mahacheva-v-boyu-za-chempionskiy-titul-ufc/

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