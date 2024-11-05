Стало известно, кто будет следующим соперником Ислама Махачева в бою за чемпионский титул UFC

На официальном Instagram-аккаунте школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова опубликован анонс следующего поединка Ислама Махачева в UFC, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что 33-летний воспитанник школы Нурмагомедова является действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории (до 70 килограммов). На счету Махачева уже три защиты титула, следующий поединок станет рекордным для этого дивизиона.

По информации источника, следующим соперником Ислама выступит армянско-российский файтер Арман Царукян. Бойцы ранее встречались в 2019 году, тот поединок стал дебютным для Царукяна в промоушене Даны Уайта.

Сообщается, что бой пройдет в рамках турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе 18 января 2025 года. Последние четыре противостояния с участием Махачева становились главными событиями турниров Абсолютного бойцовского чемпионата.

Статус этого боя на данный момент неизвестен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.