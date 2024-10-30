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Соперника Асу Алмабаева по последнему бою уволили из UFC

Опубликовано:

Матеус Николау и Асу Алмабаев
Матеус Николау и Асу Алмабаев: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильского бойца смешанных единоборств Матеуса Николау после поражения от казахстанца Асу Алмабаева уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Roster Watch.

Бразилец, занимавший 10-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона (56,7 кг), был исключен из ростера UFC, как отметили на специализированном ресурсе.

Для Николау поражение от Асу Алмабаева стало третьим кряду. До поединка с казахстанским файтером бразилец занимал седьмую позицию в дивизионе. Теперь же "Зульфикар" занимает это место.

Для Матеуса это второе увольнение из UFC. Впервые его исключили из ростера в 2019 году.

Казахстанский боец же одержал 17-ю победу подряд. Под эгидой UFC 30-летний Алмабаев выиграл все четыре поединка. Всего в активе "Зульфикара" 21 победа при двух поражениях в профессиональных ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2180630-sopernika-asu-almabaeva-po-poslednemu-boyu-uvolili-iz-ufc/

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