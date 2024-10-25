Президент UFC одобрил бой Ислама Махачева с Шавкатом Рахмоновым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на предложение о проведении боя чемпиона легкого веса Ислама Махачева в полусреднем дивизионе, передает корреспондент NUR.KZ.

На пресс-конференции после завершения турнира Power Slap президенту UFC Дане Уайту задали вопрос о том, даст ли он шанс обладателю чемпионского пояса в легком весе Исламу Махачеву подраться за титул в полусреднем весе.

"Абсолютно да!", - коротко ответил глава лиги.

Отметим, на данный момент чемпионским поясом в полусреднем дивизионе обладает Белал Мухаммад, но уже 8 декабря ему предстоит защита против третьего номера рейтинга, непобежденного казахстанского файтера Шавката Рахмонова.

В случае победы "Номада" он может встретиться с Исламом Махачевым.

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