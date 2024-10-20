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Крис Сайборг победила Лариссу Пачеко в титульном поединке PFL

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Крис Сайборг
Крис Сайборг. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Бразильская боец смешанного стиля (ММА) Крис Сайборг победила свою соотечественницу Лариссу Пачеко на турнире PFL в столице Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменок в женском полулегком весе (до 65,8 кг) стало вторым по значимости событием шоу PFL Super Fights: Battle of the Giants. На кону стоял чемпионский пояс.

Поединок продлился все пять раундов и получился кровавым. Обе соперницы понесли заметный физический урон, в том числе рассечения.

В итоге Сайборг одержала победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 49-46.

Для 39-летней бразильянки это был дебют под эгидой PFL. Ранее она становилась чемпионкой Strikeforce, Invicta FC, UFC и Bellator.

Сайборг выиграла восемь последних боев. Всего на ее счету 28 побед при двух поражениях и одном поединке без результата.

Пачеко прервала победную серию из 10 боев. За карьеру в ММА 30-летняя бразильянка выиграла 23 поединка и уступила в пяти. Ранее она дважды становилась чемпионкой Гран-при PFL — в 2022 (легкий вес) и 2023 (полулегкий) годах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176377-kris-sayborg-pobedila-larissu-pacheko-v-titulnom-poedinke-pfl/

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