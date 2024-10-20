Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эблин победил Эдвардса и защитил чемпионский пояс Bellator

Опубликовано:

Американский боец ММА Джонни Эблин
Джонни Эблин: Cooper Neill/Getty Images

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джонни Эблин победил англичанина Фабиана Эдвардса в титульном поединке Bellator, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Эблина единогласным судейским решением. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 48-47.

32-летний американец в третий раз защитил чемпионский пояс Bellator в среднем весе (до 83,9 кг). В профессиональных ММА Эблин выиграл все 16 боев. Ранее он уже побеждал Эдвардса в 2023 году (нокаутом в третьем раунде).

На счету 31-летнего британца теперь 13 побед при четырех поражениях. Отметим, что он является младшим братом Леона Эдвардса — бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176352-eblin-pobedil-edvardsa-i-zashchitil-chempionskiy-poyas-bellator/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie