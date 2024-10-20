Эблин победил Эдвардса и защитил чемпионский пояс Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джонни Эблин победил англичанина Фабиана Эдвардса в титульном поединке Bellator, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов прошло в основном карде турнира PFL Super Fights: Battle of the Giants в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Эблина единогласным судейским решением. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 48-47.

32-летний американец в третий раз защитил чемпионский пояс Bellator в среднем весе (до 83,9 кг). В профессиональных ММА Эблин выиграл все 16 боев. Ранее он уже побеждал Эдвардса в 2023 году (нокаутом в третьем раунде).

На счету 31-летнего британца теперь 13 побед при четырех поражениях. Отметим, что он является младшим братом Леона Эдвардса — бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе.

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