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Асу Алмабаев провел дуэль взглядов с топовым бразильским бойцом перед четвертым поединком в UFC (видео)

Опубликовано:

Матеус Николау и Асу Алмабаев
Матеус Николау и Асу Алмабаев: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев провел стердаун с бразильцем Матеусом Николау в преддверии четвертого поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Поединок Асу Алмабаева (14-й номер наилегчайшей весовой категории UFC) против Матеуса Николау (седьмая строчка топа) состоится в рамках UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США) в ночь с 19 на 20 октября.

Данный бой станет завершающим в прелимах.

На битве взглядов бразильский файтер пожал две руки казахстанцу. Ранее оба спортсмена успешно прошли официальную процедуру взвешивания.

Для "Зульфикара" этот бой станет четвертым в UFC и 23-м за всю профессиональную карьеру в смешанных единоборствах. Его статистика составляет 20 побед и два поражения.

Николау подходит к встрече с Алмабаевым с рекордом 19-5-1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2176169-asu-almabaev-provel-duel-vzglyadov-s-topovym-brazilskim-boycom-pered-chetvertym-poedinkom-v-ufc-video/

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