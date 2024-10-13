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Конор Макгрегор назвал дату возвращения в UFC и следующего соперника

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
Конор Макгрегор. Фото: Jeff Spicer/WireImage

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор анонсировал свое возвращение в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) в феврале, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloody Elbow.

Спортсмен не выступал в профессиональных MMA с июля 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

После субботнего турнира Bare Knuckle FC (крупнейшая лига кулачных боев) в Марбелье Макгрегор ответил на вопросы репортера о своем будущем.

"Первое февраля, Саудовская Аравия", — сказал ирландец.

Затем он уточнил, что его следующим соперником будет новозеландец Дэн Хукер, который на данный момент занимает пятое место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Ранее планировалось, что Макгрегор вернется в октагон в июне 2024 года. Однако назначенный поединок с американцем Майклом Чендлером сорвался из-за травмы бывшего чемпиона UFC в легкой и полулегкой категориях. У представителя США теперь запланирован бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой в ноябре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2173614-konor-makgregor-nazval-datu-vozvrashcheniya-v-ufc-i-sleduyushchego-sopernika/

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