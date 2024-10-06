Джулианна Пенья упала в нокдаун, но вернула чемпионский пояс UFC

Американская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Джулианна Пенья победила свою соотечественницу Ракель Пеннингтон на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок соперниц стал вторым по значимости событием шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Пеннингтон владела поясом в женском легчайшем весе (до 61,2 кг), Пенья занимала первое место в рейтинге дивизиона.
Противостояние американок получилось конкурентным и продлилось все пять раундов. В четвертом отрезке Пеннингтон удалось отправить соперницу в нокдаун. Однако в итоге Пенья одержала победу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).
Американка забрала у соотечественницы пояс UFC в легчайшем весе. Ранее Пенья уже была чемпионкой после победы над Амандой Нуньес. В реванше бразильянка вернула титул, после чего у американки возникла пауза в карьере.
Всего на счету Пеньи теперь 12 побед при пяти поражениях. Пеннингтон выиграла 16 боев за карьеру и уступила в девяти, она впервые защищала пояс UFC.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170474-dzhulianna-penya-upala-v-nokdaun-no-vernula-chempionskiy-poyas-ufc/
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