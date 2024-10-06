Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузин Роман Долидзе выиграл бой в UFC из-за травмы соперника

Опубликовано:

Грузинский боец ММА Роман Долидзе
Роман Долидзе. Фото: Todd Lussier/Zuffa LLC via Getty Images

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Роман Долидзе одержал победу над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) прошло в основном карде шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Долидзе шел на десятой позиции в рейтинге этого дивизиона, Холланд был 15-м номером полусредней категории.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В стартовой пятиминутке Долидзе выполнил тейкдаун и перевел бой в партер. В процессе борьбы Холланд повредил ребро, но продержался до перерыва. Однако по завершении первого раунда команда американца отказалась от продолжения из-за полученной травмы.

Долидзе выиграл второй бой подряд и бросил вызов Хамзату Чимаеву и Роберту Уиттакеру. Представители ОАЭ и Австралии встретятся 26 октября на турнире UFC 308. Всего в активе грузина теперь 14 побед при трех поражениях.

Холланд проиграл третий раз за последние четыре боя. Суммарно за карьеру в ММА он одержал 26 побед при 12 поражениях и одном поединке без результата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2170423-gruzin-roman-dolidze-vyigral-boy-v-ufc-iz-za-travmy-sopernika/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie