Грузин Роман Долидзе выиграл бой в UFC из-за травмы соперника

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Роман Долидзе одержал победу над американцем Кевином Холландом на турнире UFC 307, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) прошло в основном карде шоу в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Перед турниром Долидзе шел на десятой позиции в рейтинге этого дивизиона, Холланд был 15-м номером полусредней категории.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В стартовой пятиминутке Долидзе выполнил тейкдаун и перевел бой в партер. В процессе борьбы Холланд повредил ребро, но продержался до перерыва. Однако по завершении первого раунда команда американца отказалась от продолжения из-за полученной травмы.

Долидзе выиграл второй бой подряд и бросил вызов Хамзату Чимаеву и Роберту Уиттакеру. Представители ОАЭ и Австралии встретятся 26 октября на турнире UFC 308. Всего в активе грузина теперь 14 побед при трех поражениях.

Холланд проиграл третий раз за последние четыре боя. Суммарно за карьеру в ММА он одержал 26 побед при 12 поражениях и одном поединке без результата.

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