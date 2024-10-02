Казахстанский боец Дияр Нургожай подписал контракт с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дияр Нургожай выиграл бой на турнире претендентов главы UFC Даны Уайта и получил контракт с организацией, передает NUR.KZ.

27-летний Нургожай проводил схватку в полутяжелом весе против поляка Бартоша Шевчика на турнире Dana White’s Contender Series в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Казахстанский боец досрочно завершил поединок во втором раунде техническим нокаутом.

После эффектной победы, президент Абсолютного бойцовского промоушена Дана Уайт объявил, что дает контракт Нургожаю.

Отметим, что Дияр Нургожай идет на серии из 10 побед. Ранее, файтер становился чемпионом в полутяжелом дивизионе в бойцовской лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC

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