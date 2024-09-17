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Асу Алмабаев улучшил позицию в рейтинге UFC

Опубликовано:

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Абсолютный бойцовский промоушен (UFC) опубликовал на своем сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев поднялся с 15-го на 14-е место в наилегчайшем дивизионе.

Отметим, ранее файтер также располагался на 14-й строчке, но недел. назад потерял позицию. Чемпионом в этом дивизионе является бразильский боец Алехандро Пантожа.

Другой казахстанец в UFC Шавкат Рахмонов продолжает удерживать третью строчку в рейтинге полусредней весовой категории, выше него располагаются экс-чемпионы Камару Усман и Леон Эдвардс. Чемпионским поясом в данном дивизионе владеет американец Белал Мухаммад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2162368-asu-almabaev-uluchshil-poziciyu-v-reytinge-ufc/

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