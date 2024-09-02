UFC предложили бой Шавкату Рахмонову: известны соперник и дата

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов может провести бой против второго номера полусреднего дивизиона Камару Усмана, передает NUR.KZ со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Как сообщает "Спорт Шредингера" со ссылкой на источник близкий к переговорам в UFC, обоим файтерам сделали предложение о совместном поединке.

Рахмонов принял бой и теперь ждет ответа Камару Усмана, который является экс-чемпионом полусреднего дивизиона. Рассматриваются две возможные даты: 16 ноября и 23 ноября. Статус поединка точно неизвестен, но возможны варианты с главным или со-главным событием.

16 ноября пройдет турнир UFC 309 на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. 23 ноября UFC проведет первый турнир в Азии на арене Galaxy в Макао. Это будет не номерной турнир - UFC Fight Night 248.

Рахмонов неоднократно бросал вызов нигерийскому бойцу, в то время как он являлся чемпионом полусреднего дивизиона. Камару Усман долго игнорировал казахстанца из-за общего тренера Генри Хуфта (раньше работал с Усманом, сейчас работает с Шавкатом).

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