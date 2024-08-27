Шавкат Рахмонов узнал позицию в обновленном рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер сохранил за собой место в топ-3 в полусреднем дивизионе. На первом месте располагается экс-чемпион данного веса британский боец Леон Эдвардс. Следом за ним идет представитель США Камару Усман.

Чемпионом полусредней весовой категории является еще один файтер из США Белал Мухаммад.

Изменения произошли вне рейтинга топ-3. Так, австралиец Джек Делла Маддалена сместил на пятое место американского бойца Колби Ковингтона и теперь занимает четвертую позицию.

Напомним, свой последний бой Шавкат Рахмонов провел 16 декабря прошлого года. В том поединке он одолел американца Стивена "Вандербоя" Томпсона и впервые в своей карьере поднялся в топ-3 рейтинга UFC.

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