Казахстанского бойца Даурена Ермекова нокаутировали на турнире в России

Казахстанец Даурен Ермеков потерпел поражение от россиянина Дмитрия Арышева на турнире "Наше Дело 85", который прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NUR.KZ.
Поединок стал соглавным событием шоу. Ермеков не смог уложиться в лимит среднего веса (до 83,9 кг), поэтому не претендовал на чемпионский пояс организации.
Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился во втором. Казахстанец пытался провести тейкдаун, но Арышев попал ему кулаком в глаз, после чего Ермеков опустился на канвас. Россиянин нанес добивающий удар ногой в корпус, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.
31-летний Арышев одержал 16-ю победу в профессиональных MMA и стал чемпионом лиги "Наше Дело". Также на его счету восемь поражений и одна ничья.
Ермеков проиграл в пятый раз за карьеру. В активе 36-летнего казахстанца осталось 15 побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2152854-kazahstanskogo-boyca-daurena-ermekova-nokautirovali-na-turnire-v-rossii/