Казахстанского бойца Даурена Ермекова нокаутировали на турнире в России

Казахстанец Даурен Ермеков потерпел поражение от россиянина Дмитрия Арышева на турнире "Наше Дело 85", который прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок стал соглавным событием шоу. Ермеков не смог уложиться в лимит среднего веса (до 83,9 кг), поэтому не претендовал на чемпионский пояс организации.

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился во втором. Казахстанец пытался провести тейкдаун, но Арышев попал ему кулаком в глаз, после чего Ермеков опустился на канвас. Россиянин нанес добивающий удар ногой в корпус, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

31-летний Арышев одержал 16-ю победу в профессиональных MMA и стал чемпионом лиги "Наше Дело". Также на его счету восемь поражений и одна ничья.

Ермеков проиграл в пятый раз за карьеру. В активе 36-летнего казахстанца осталось 15 побед.

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