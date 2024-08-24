Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанского бойца Даурена Ермекова нокаутировали на турнире в России

Опубликовано:

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков
Даурен Ермеков. Фото: Instagram @daurenermekov01

Казахстанец Даурен Ермеков потерпел поражение от россиянина Дмитрия Арышева на турнире "Наше Дело 85", который прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок стал соглавным событием шоу. Ермеков не смог уложиться в лимит среднего веса (до 83,9 кг), поэтому не претендовал на чемпионский пояс организации.

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился во втором. Казахстанец пытался провести тейкдаун, но Арышев попал ему кулаком в глаз, после чего Ермеков опустился на канвас. Россиянин нанес добивающий удар ногой в корпус, рефери остановил поединок и зафиксировал технический нокаут.

31-летний Арышев одержал 16-ю победу в профессиональных MMA и стал чемпионом лиги "Наше Дело". Также на его счету восемь поражений и одна ничья.

Ермеков проиграл в пятый раз за карьеру. В активе 36-летнего казахстанца осталось 15 побед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2152854-kazahstanskogo-boyca-daurena-ermekova-nokautirovali-na-turnire-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie