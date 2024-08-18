Дю Плесси "задушил" Адесанью и впервые защитил пояс UFC

Южноафриканский боец смешанного стиля Дрикус дю Плесси одержал победу над нигерийцем Исраэлем Адесаньей и защитил пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) возглавил турнир UFC 305 в австралийском Перте. Для дю Плесси это была первая защита пояса, бывший чемпион Адесанья подошел к поединку на второй позиции в рейтинге дивизиона.

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился в четвертом. Дю Плесси нанес серию точных ударов в голову соперника, после чего провел тейкдаун и быстро закрыл удушающий прием со спины. Адесанья постучал, сигнализируя о том, что сдается.

30-летний дю Плесси выиграл десятый бой подряд. Всего в его активе 22 победы при двух поражениях.

Адесанья уступил второй раз подряд и впервые в карьере проиграл сабмишеном. На счету 35-летнего нигерийца 24 победы при четырех поражениях в профессиональных MMA.

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