Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дю Плесси "задушил" Адесанью и впервые защитил пояс UFC

Опубликовано:

Южноафриканский боец ММА Дрикус дю Плесси
Дрикус дю Плесси. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Южноафриканский боец смешанного стиля Дрикус дю Плесси одержал победу над нигерийцем Исраэлем Адесаньей и защитил пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг) возглавил турнир UFC 305 в австралийском Перте. Для дю Плесси это была первая защита пояса, бывший чемпион Адесанья подошел к поединку на второй позиции в рейтинге дивизиона.

Бой, рассчитанный на пять раундов, завершился в четвертом. Дю Плесси нанес серию точных ударов в голову соперника, после чего провел тейкдаун и быстро закрыл удушающий прием со спины. Адесанья постучал, сигнализируя о том, что сдается.

30-летний дю Плесси выиграл десятый бой подряд. Всего в его активе 22 победы при двух поражениях.

Адесанья уступил второй раз подряд и впервые в карьере проиграл сабмишеном. На счету 35-летнего нигерийца 24 победы при четырех поражениях в профессиональных MMA.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2150206-dyu-plessi-zadushil-adesanyu-i-vpervye-zashchitil-poyas-ufc/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie