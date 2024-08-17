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Боец из Туркменистана вышел в финал Гран-при на миллион долларов

Опубликовано:

Туркменистанский боец ММА Довлетджан Ягшимурадов
Довлетджан Ягшимурадов. Фото: Cooper Neill/Getty Images

Туркменистанский боец смешанного стиля (MMA) Довлетджан Ягшимурадов одержал победу в полуфинале Гран-при PFL в полутяжелом весе (до 93 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Место в решающем поединке спортсмен оспаривал с австралийцем Робом Уилкинсоном. Их бой прошел в основном карде турнира PFL 8 (2024) в Холливуде (штат Флорида, США).

Противостояние продлилось все три раунда и завершилось победой Ягшимурадова единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 30-27.

35-летний туркменистанец выиграл шестой бой подряд. Всего в его активе 24 победы при семи поражениях и одной ничьей.

В финале Гран-при PFL, где будет разыгрываться один миллион долларов, Ягшимурадов встретится с американцем Импой Касанганаем, который в другом полуфинале единогласным решением судей одолел своего соотечественника Джоша Силвейру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2150053-boec-iz-turkmenistana-vyshel-v-final-gran-pri-na-million-dollarov/

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