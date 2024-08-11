Молдавский боец за две минуты выиграл главный поединок турнира UFC и получил бонус

Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе завершился быстрой победой молдаванина Сергея Спивака над поляком Марчином Тыбурой, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмены встретились в лимите тяжелого веса (до 120,2 кг). Перед очным боем Тыбура занимал восьмое место в рейтинге дивизиона, Спивак — девятое.
Поединок, рассчитанный на пять раундов, завершился уже на второй минуте. Молдаванин в партере поймал соперника на болевой прием — рычаг локтя.
Быстрая досрочная победа принесла Спиваку бонус в 50 тысяч долларов (почти 24 миллиона тенге по нынешнему курсу) за "Выступление вечера". Молдаванин взял реванш у Тыбуры за поражение единогласным решением судей в феврале 2020 года.
Всего за карьеру в ММА 29-летний Спивак выиграл 17 боев и уступил в четырех. На счету 38-летнего поляка теперь 25 побед при девяти поражениях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2147449-moldavskiy-boec-za-dve-minuty-vyigral-glavnyy-poedinok-turnira-ufc-i-poluchil-bonus/