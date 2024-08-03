Два российских бойца встретятся в финале Гран-при PFL на миллион долларов

В рамках турнира PFL 7 (2024) определились финалисты Гран-при организации в тяжелой и женской наилегчайшей весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу состоялось в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

В главном поединке карда россиянин Денис Гольцов нокаутировал американца Тимоти Джонсона в первом раунде. В финале Гран-при тяжелого дивизиона победитель встретится со своим соотечественником Олегом Поповым, который на этом же шоу единогласным решением судей одолел британца Линтона Васселла.

Также в карде прошли полуфиналы в женской наилегчайшей категории. Британка Дакота Дитчева в первом раунде нокаутировала американку Джену Бишоп. В финале победительница встретится с бразильянкой Тайлой Сантос, которая единогласным решением судей одолела представительницу США Лиз Кармуш.

Триумфаторы Гран-при PFL получат по одному миллиону долларов (около 470 миллионов тенге по нынешнему курсу).

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