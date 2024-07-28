Скандальный бой UFC завершился победой Мокаева над Капе

Британский боец смешанного стиля (MMA) Мухаммад Мокаев одержал победу над португальцем Манелем Капе на турнире UFC 304 в Манчестере, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) прошел в рамках предварительного карда. Перед боем Мокаев занимал шестое место в рейтинге дивизиона, Капе — восьмое.

На неделе перед турниром соперники и их команды подрались в отеле. Также спортсмены устроили на церемониальном взвешивании и дуэли взглядов. Провоцировали друг друга они и после выхода в октагон на бой.

Сам поединок продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласно признали сильнейшим Мокаева (29-28, 29-28, 30-27).

После боя британец и португалец обнялись и выразили взаимное уважение.

Победа стала для 23-летнего Мокаева 13-й в карьере. Также на его счету один поединок без результата.

Капе прервал победную серию из четырех боев. Всего за карьеру 30-летний португалец выиграл 19 поединков и уступил в семи.

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