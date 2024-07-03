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Непобежденный казахстанский боец ММА рассказал о своем сопернике в поединке за контракт с UFC

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Казахстанский боец ММА Дияр Нургожай и Хабиб Нурмагомедов
Дияр Нургожай и Хабиб Нурмагомедов: instagram.com/nurgozhay_diyar/

Непобежденный казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай в интервью для Legalbet.kz высказался о заключении контракта на бой в Претендентской серии Даны Уайта (Dana White's Contender Series).

Напомним, ранее в команде бойца объявили, что он проведет поединок в рамках данного бойцовского шоу, где спортсмены выступают за право подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

"Да, подписал контракт уже. На конец сентября — начало октября. Готовиться пока не знаю, где буду. Я примерно в оптимальной форме — просто там мне надо будет добрать чуть-чуть: ударку раскидать, чуть набороться — и все. А так, в принципе, я каждый день тренируюсь. По сопернику — там, вроде, поляк. Крепкий парень такой, хороший. Думаю, хороший бой закатим", — рассказал файтер.

Напомним, Дияр Нургожай является первым абсолютным чемпионом промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle FC из Казахстана.

Его официальный рекорд в смешанных единоборств составляет девять побед в девяти поединках.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2127834-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-boec-mma-rasskazal-o-svoem-sopernike-v-poedinke-za-kontrakt-s-ufc/

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