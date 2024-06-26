Армана Царукяна дисквалифицировали на 9 месяцев из-за драки со зрителем

Армянский боец смешанного стиля Арман Царукян получил штраф и длительную дисквалификацию за инцидент со зрителем на турнире UFC 300, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ESPN.

Напомним, на юбилейном турнире Царукян подрался с бразильцем Чарльзом Оливейрой, перед выходом в октагон спортсмен атаковал одного из зрителей, который показывал ему средний палец.

По данному инциденту атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить Царукяна на девять месяцев, а также оштрафовать файтера на 25 тысяч долларов из-за нападения на зрителя.

Однако у Армана есть шанс сократить наказание с девяти до шести месяцев, если он примет участие в публичной кампании по борьбе с буллингом. В этом случае Арман Царукян уже сможет выступить в середине октября.

После победы над Оливейрой он занял первое место в списке лучших легковесов организации. Ожидается, что представитель Армении поборется за чемпионский пояс с Исламом Махачевым на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

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