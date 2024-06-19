Нурмагомедов проведет первую защиту чемпионского титула после дисквалификации

Чемпион промоушена Bellator Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в легком весе на турнире в Сан-Диего (США), сообщает NUR.KZ со ссылкой на страницу лиги в Х (бывший Twitter).
Соперником младшего брата Хабиба Нурмагомедова выступит российский боец смешанного стиля Александр Шаблий, который идет на серии из девяти побед подряд (24-3).
Поединок состоится 7 сентября и возглавит турнир Bellator в Сан-Диего, на арене Pechanga.
26-летний Усман Нурмагомедов является непобежденным, в профессиональных ММА он провел 18 поединков, 17 из них завершились победой. Его последний бой с американцем Брентом Примусом был признан не состоявшимся из-за нарушения им антидопинговых правил.
После поединка в анализах Усмана было обнаружено запрещенное вещество, по заявлению команды Нурмагомедова оно находилось в лекарственном препарате, который выписал врач.
После того инцидента спортсмена дисквалифицировали на полгода и оштрафовали на 50 тысяч долларов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2119851-nurmagomedov-provedet-pervuyu-zashchitu-chempionskogo-titula-posle-diskvalifikacii/