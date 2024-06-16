Асу Алмабаев одержал третью победу в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев, известный по прозвищу "Зульфикар", одержал третью победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Асу встретился с американцем Хосе Джонсоном в рамках основного карда турнира UFC on ESPN 58.

Со старта поединка Джонсон работал на большой дистанции, используя разницу в росте с "Зульфикаром". Отметим, что рост казахстанца составляет 163 сантиметра, Хосе Джонсона – 183. Однако через 1,5 минуты казахстанец поймал ногу соперника и перевел его на канвас.

За минуту до конца раунда Асу попытался провести удушающий.

На старте второго раунда Асу продемонстрировал две вертушки, затем вновь перевел соперника на "второй этаж", но был пойман на удушающий прием "треугольник". Через продолжительное время казахстанцу удалось скинуть натиск и провести ответную попытку сабмишена.

В концовке второй трехминутки "Зульфикар" атаковал соперника, сам Хосе заметно просел в активности.

Очередной вертушкой по корпусу и быстрым тейкдауном американца открылся третий раунд.

Алмабаев доминировал весь отрезок и одержал победу единогласным решением судей.

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