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"Победа может вывести его в топ-15 UFC": тренер Асу Алмабаева – о его следующем поединке

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший главный тренер команды Dar Pro Team Азиз Разыев в интервью Sport Plus Qazaqstan высказался о следующем поединке казахстанского файтера Асу Алмабаева в UFC.

Напомним, 16 июня "Зульфикар" выступит в основном карде турнира UFC on ESPN 58, где его соперником выступит опытный американский боец Хосе Джонсон (16-8).

"За счет того, что Асу часто дерется и практически не отказывается от любых соперников, предстоящая победа процентов на 70- 80 может его продвинуть в ТОП-15 рейтинга UFC…

Его соперник – интересный проспект, стилистически они очень разные, но для Асу это не должно вызывать определенных проблем. После первого же тейкдауна Алмабаева план на бой Джонсона сломается, и Асу будет доминировать. Главное не расслабляться, держать фокус, не пропускать лишних ударов. Уверен, что у него все получится", - заявил Разыев.

Статистика 29-летнего казахстанца в смешанных единоборствах составляет 19 побед и два поражения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2115846-pobeda-mozhet-vyvesti-ego-v-top-15-ufc-trener-asu-almabaeva-o-ego-sleduyushchem-poedinke/

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