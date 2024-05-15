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Официальное лицо UFC намекнул на титульный поединок в весе Шавката Рахмонова

Опубликовано:

Чемпионский пояс UFC
Чемпионский пояс UFC: Borja B. Hojas/Getty Images

Комментатор UFC Джон Аник в своих социальных сетях опубликовал интересный пост о титульном поединке в полусредней весовой категории, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, сообщает NUR.KZ.

Напомним, что чемпионским поясом в этом весе владеет британский боец Леон Эдвардс. Негласным претендентом на титульный бой является арабский файтер Белал Мухаммад, занимающий вторую строчку в топе лучших бойцов дивизиона (Шавкат Рахмонов – третий).

"Уже купил билеты в Манчестер, Англия. Увидимся там, Белал Мухаммад", - написал Аник на своей странице в Х (бывший Twitter).

Отметим, что в Манчестере 28 июля состоится турнир UFC 304. Кард шоу еще официально не объявляли, однако исходя из слов Джона Аника есть намек на то, что в главном событии Мухаммад подерется с Эдвардсом за титул.

Также добавим, что официального анонса этого поединка от UFC еще не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2101028-oficialnoe-lico-ufc-nameknul-na-titulnyy-poedinok-v-vese-shavkata-rahmonova/

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