Асу Алмабаев отправился в США для подготовки к третьему поединку в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев, выступающий в UFC, отправился в США для прохождения подготовительного лагеря перед третьим поединком в лиге, передает NUR.KZ со ссылкой на DAR PRO TEAM.
Следующим соперником казахстанского файтера выступит американец Хосе Джонсон, его профессиональный рекорд в ММА составляет 16-8. Спортсмены встретятся в октагоне15 июня на турнире UFC Vegas 93 в Лас-Вегасе
"Боец нашей команды Асу Алмабаев улетел сегодня на учебно тренировочный сбор в Kill Cliff FC в США", - заявили в команде бойца.
Отметим, что в тренировочном зале Kill Cliff также проводит свои подготовительные кэмпы непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (3-е место в топе лучших полусредневесов UFC).
Актуальный рекорд Алмабаева в ММА составляет 19 побед и два поражения. В последнем бою казахстанец одержал уверенную победу над Си Джеем Вергарой единогласным решением судей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2098328-asu-almabaev-otpravilsya-v-ssha-dlya-podgotovki-k-tretemu-poedinku-v-ufc/