Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Куат Хамитов провел дуэль взглядов с легендой российских ММА

Опубликовано:

Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел первую дуэль взглядов с 40-летним российским файетром Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на промоушен RCC.

Бой состоится 11 мая и возглавит турнир RCC 19, который пройдет в Екатеринбурге (Россия).

36-летний казахстанец будет делить клетку с опытным россиянином, на счету которого 80 поединков, 63 из которых завершились победой, более половины из них – нокаутом (33 боя).

Самого Шлеменко трижды отправляли в нокаут, четыре раза побеждали болевыми приемами и восемь раз он проиграл судейским вердиктом.

Статистика Куата Хамитова в смешанных единоборствах составляет 24 победы, восемь поражений и одну ничью. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Залимханом Юсуповым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2097665-kuat-hamitov-provel-duel-vzglyadov-s-legendoy-rossiyskih-mmakuat-hamitov-provel-duel-vzglyadov-s-legendoy-rossiyskih-mma/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.