Куат Хамитов провел дуэль взглядов с легендой российских ММА

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел первую дуэль взглядов с 40-летним российским файетром Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на промоушен RCC.
Бой состоится 11 мая и возглавит турнир RCC 19, который пройдет в Екатеринбурге (Россия).
36-летний казахстанец будет делить клетку с опытным россиянином, на счету которого 80 поединков, 63 из которых завершились победой, более половины из них – нокаутом (33 боя).
Самого Шлеменко трижды отправляли в нокаут, четыре раза побеждали болевыми приемами и восемь раз он проиграл судейским вердиктом.
Статистика Куата Хамитова в смешанных единоборствах составляет 24 победы, восемь поражений и одну ничью. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Залимханом Юсуповым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2097665-kuat-hamitov-provel-duel-vzglyadov-s-legendoy-rossiyskih-mmakuat-hamitov-provel-duel-vzglyadov-s-legendoy-rossiyskih-mma/