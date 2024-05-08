Куат Хамитов провел дуэль взглядов с легендой российских ММА

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов провел первую дуэль взглядов с 40-летним российским файетром Александром Шлеменко, передает NUR.KZ со ссылкой на промоушен RCC.

Бой состоится 11 мая и возглавит турнир RCC 19, который пройдет в Екатеринбурге (Россия).

36-летний казахстанец будет делить клетку с опытным россиянином, на счету которого 80 поединков, 63 из которых завершились победой, более половины из них – нокаутом (33 боя).

Самого Шлеменко трижды отправляли в нокаут, четыре раза побеждали болевыми приемами и восемь раз он проиграл судейским вердиктом.

Статистика Куата Хамитова в смешанных единоборствах составляет 24 победы, восемь поражений и одну ничью. В последнем поединке он одержал победу над россиянином Залимханом Юсуповым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.