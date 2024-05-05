Легендарный рекордсмен вернулся в UFC и довел соперника до слез

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Жозе Алдо одержал победу над американцем Джонатаном Мартинесом на турнире UFC 301, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) стало соглавным событием шоу в Рио-де-Жанейро. Для Алдо бой стал первым в MMA с августа 2022 года, причем ранее он объявлял о завершении карьеры в этом виде спорта.

Соперники провели в октагоне все 15 минут. Очевидным преимуществом владел бразилец, которому судьи отдали все три раунда (30-27). В итоге Алдо одержал победу единогласным решением арбитров.

Сразу после финального гонга Мартинес не смог сдержать слез. Бразилец успокаивал оппонента и провел с ним беседу.

Теперь в активе Алдо 32 победы при восьми поражениях в MMA. Он должен попасть в топ-15 легчайшего дивизиона, так как Мартинес перед боем занимал в нем 12-е место. При этом бразилец был чемпионом UFC в полулегкой категории. Алдо продолжает удерживать рекорд промоушена по числу успешных защит пояса (7) и проведенных титульных боев (11) в этом весе.

На счету Мартинеса теперь 19 побед при пяти поражениях. Он превал серию из шести выигранных поединков.

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